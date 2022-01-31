СМИ назвали сроки рассмотрения обращения о признании ЛНР и ДНР
Решение по обращению Госдумы к президенту Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) может быть принято 14 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
Ранее депутаты от КПРФ предложили внесли в Думу проект обращения к президенту, в котором просят признать ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. Планировалось, что комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками обсудит проект в начале февраля и вынесет заключение на Совет Думы.
«На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос», — подчеркнул собеседник агентства.
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