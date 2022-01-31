Зюганов: Фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР
Фракции Госдумы по итогам консультаций выработали общую позицию о необходимости максимально помочь защитить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости.
Ранее депутаты от КПРФ внесли в Думу проект обращения к президенту Владимиру Путину, в котором просят признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. По мнению парламентариев, это поможет создать основания для гарантий безопасности и защиты республик от внешних угроз, пишет Ura.ru.
«Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР. Я давно выступал и говорил, что, "хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства - давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности". Признаем, и будет все в порядке», — подчеркнул Зюганов.
По словам лидера коммунистов, обстановка для принятия этого решения «созревает», и парламентарий надеется, что обращение о признании независимости ДНР и ЛНР будет рассмотрено в феврале.
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