«От пули до дули»: Почему Кремль тянет с признанием ДНР и ЛНР
Путин еще не принял решение о признании республик Донбасса, следуя правилу Суворова «держи пулю в дуле», рассказал НСН политолог Дмитрий Орешкин.
Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было бы идеальным шагом для России, однако в Кремле пока берегут этот козырь, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что Киев планирует решить проблему Донецка и Луганска силовым путем. Со своей стороны, депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.
«Если в Кремле будет принято решение, то, естественно, парламент все это одобрит мгновенно и Россия получит какую-то мягкую дозу санкций. Это идеальный вариант для Владимира Путина: признание вроде как не является актом откровенной агрессии. Так что, я думаю, да, скорее всего, признают», - считает Орешкин.
По его мнению, относительное молчание «единороссов» на фоне громких заявлений коммунистов по ЛНР и ДНР говорит о том, что «в Кремле еще не принято решение».
«Как говорил Суворов: «Держи пулю в дуле», потому что, когда пуля вылетела, она либо попала в противника, либо нет, но перестала быть потенциально опасной. Если Кремль сейчас это сделает и ничего не случится, что делать следующим шагом? Поэтому пока нет однозначного решения, но оно заявлено на всяких высоких уровнях», - объяснил политолог.
Дмитрий Орешкин убежден, что России нужна «виртуальная победа»:
«Отступать нельзя, потому что лицо потеряешь. Лучший вариант в этой ситуации – какие-нибудь виртуальные победы, типа, признания ДНР и ЛНР. Правда, возникает вопрос: от того, что признали суверенными государствами Южную Осетию и Абхазию, Россия много выиграла? Да, создали неприятные эмоции для Грузии. Однако Грузия от этого не стала более пророссийской, жизнь в Абхазии и Южной Осетии не улучшилась. Примерно то же самое будет с ЛНР и ДНР, но народу, ведь, нужно представить какой-то победный результат», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в Кремле заявили, что до рассмотрения в Госдуме не считают возможным комментировать предложение коммунистов об обращении к Путину по вопросу признания ДНР и ЛНР.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация с самопровозглашенными республиками «напряженная и чувствительная».
Со своей стороны, экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что ценой признания ДНР и ЛНР для России может стать война.
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