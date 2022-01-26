«От пули до дули»: Почему Кремль тянет с признанием ДНР и ЛНР

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было бы идеальным шагом для России, однако в Кремле пока берегут этот козырь, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что Киев планирует решить проблему Донецка и Луганска силовым путем. Со своей стороны, депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.