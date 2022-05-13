Медведев спрогнозировал мировой продовольственный кризис из-за антироссийских санкций
Антироссийские санкции Запада грозят всему миру глобальным продовольственным кризисом. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, это может произойти из-за разрушения глобальных цепочек поставок, чреватых крупным логистическим кризисом, а в странах, запрещающих импорт российских энергоносителей – энергетическим.
В то же время Медведев отметил, что подрыв устойчивости национальных валют, инфляция и разрушение легальной системы защиты частной собственности могут привести к валютно-финансовому кризису.
Экс-президент России также считает, что в мире начнутся новые региональные военные конфликты, активизируются террористы, а также из-за отказа от международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или использования биологического оружия появятся новые эпидемии.
По мнению Медведева, международные институты, которые не смогут доказать свою эффективность в ситуации на Украине, придут в упадок, но в мире возникнут новые альянсы, которые будут основаны на прагматических критериях.
Ранее профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заменить западные товары поставками из «дружественных стран», как предложил Дмитрий Медведев, быстро можно только на бумаге, при этом цены вырастут, а качество упадет.
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