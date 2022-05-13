Медведев спрогнозировал мировой продовольственный кризис из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции Запада грозят всему миру глобальным продовольственным кризисом. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, это может произойти из-за разрушения глобальных цепочек поставок, чреватых крупным логистическим кризисом, а в странах, запрещающих импорт российских энергоносителей – энергетическим.

В то же время Медведев отметил, что подрыв устойчивости национальных валют, инфляция и разрушение легальной системы защиты частной собственности могут привести к валютно-финансовому кризису.

Экс-президент России также считает, что в мире начнутся новые региональные военные конфликты, активизируются террористы, а также из-за отказа от международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или использования биологического оружия появятся новые эпидемии.