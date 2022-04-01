«Людоедская позиция»: Экс-министр труда о «запретах» Медведева на импортные товары
Запрет на торговлю едой с «недружественными странами» приведет к нехватке продуктов среди россиян, заявил в эфире НСН экономист Сергей Калашников.
Бывший министр труда и социального развития России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал предложение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева перестать торговать едой с недружественными странами: по мнению Калашникова, это ударит в первую очередь по самим россиянам.
Ранее в пятницу Медведев в своем Telegram предложил расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из недружественных стран, дав понять, что речь идет о Европе и США.
«Ну давайте лишим россиян 60% того, что они едят! Я считаю, что это такая позиция людоедская. Ну нельзя лишать людей! Назло кому мы не будем покупать, назло своим же людям? Это очень пагубная позиция запрета ввоза в Россию чего-либо. Понимаете, это предложение против народа. Не вижу в этом смысла совершенно. Если мы за 30 лет, извини меня, не смогли построить критическое импортозамещение тех товаров, без которых жить нельзя, то о чем говорить?», - посетовал экс-министр.
Еще одна идея Медведева - продавать продовольствие и сельхозпродукцию только дружественным странам в рублях или нацвалютах. Однако, по мнению Калашникова, возить товары в Латинскую Америку или Африку гораздо дороже, чем в Европу, и менее выгодно по причине плохой платежеспособности этих государств.
«Кто у нас дружественные страны – Африка? Латинская Америка? Это не самый развитый регион. Ну что нам может дать Эквадор и Венесуэла? Юго-Восточная Азия очень дифференцированная, там большая часть стран присоединилась к бойкоту, а те страны, что не присоединились, своего не упустят, и даже Китай на сегодняшний день не готов весь нужный нам объем товаров поставлять, включая высокотехнологичное оборудование. Продукты питания нужны во всем мире, тут вопросов нет, но дефицита как такового в мире пока нет, слава богу, речь идет о платежеспособности стран. Сколько бы не предлагали бедняку купить больше, он не сможет», - считает экс-министр.
Ранее профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский назвал предложения зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о расширении списка запрещенных к ввозу в РФ товаров непонятными и абсурдными.
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