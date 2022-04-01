«Людоедская позиция»: Экс-министр труда о «запретах» Медведева на импортные товары

Бывший министр труда и социального развития России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал предложение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева перестать торговать едой с недружественными странами: по мнению Калашникова, это ударит в первую очередь по самим россиянам.

Ранее в пятницу Медведев в своем Telegram предложил расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из недружественных стран, дав понять, что речь идет о Европе и США.