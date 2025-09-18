Умер обвиняемый в коррупции экс-мэр Вологды Шулепов

Обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщила дочь чиновника Елена Шулепова.

«Папы больше нет», — написала она в соцсети «ВКонтакте».

Причина и обстоятельства смерти Шулепова не уточняются.

Чиновник был главой Вологды в 2008-2016 годах, с 2016-го по 2021-й занимал пост депутата Госдумы. В 2024 году против Шулепова возбудили два уголовных дела о получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Позже ему предъявили обвинение во взятках на 11,3 млн рублей от коммерческих структур, пишет Ura.ru.

Известно, что в декабре прошлого года экс-мэр перенес инсульт. Как сообщала жена чиновника, ему сделали три операции на сердце и установили кардиостимулятор.

