Медведев пригрозил уничтожить кабельную связь «Северных потоков»

Ранее стало известно, что немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале поинтересовалась, почему диверсии на газопроводах «Северный поток» расследуются так долго. МИД России еще 25 мая выразил протест послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследования, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

