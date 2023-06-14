Медведев пригрозил уничтожить кабельную связь «Северных потоков»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о возможном уничтожении кабельной связи «Северных потоков» на фоне доказательств того, что западные страны причастны к подрыву газопроводов.

«…у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», - написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее стало известно, что немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале поинтересовалась, почему диверсии на газопроводах «Северный поток» расследуются так долго. МИД России еще 25 мая выразил протест послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследования, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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