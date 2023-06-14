Медведев пригрозил уничтожить кабельную связь «Северных потоков»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о возможном уничтожении кабельной связи «Северных потоков» на фоне доказательств того, что западные страны причастны к подрыву газопроводов.
«…у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале поинтересовалась, почему диверсии на газопроводах «Северный поток» расследуются так долго. МИД России еще 25 мая выразил протест послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследования, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов предупредил о возможной провокации Киева против Запорожской АЭС
- Абрамченко допустила продолжение продуктовой дефляции летом и в сентябре
- Медведев пригрозил уничтожить кабельную связь «Северных потоков»
- Медведев: Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова
- В поселке под Курском поврежден спиртзавод после обстрела со стороны Украины
- В Сочи река Мацеста вышла из берегов
- В Братске 11 человек госпитализировали после отравления шаурмой
- Рогов заявил о снижении наступательной активности ВСУ в Запорожье из-за погоды
- Глава МИД КНР провел телефонный разговор с Блинкеном
- СМИ: В Брянской области обнаружили обломки дрона-камикадзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru