Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заметили в Москве
Автомобиль специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоке Стивен Уиткофф попал в объективы камер при выезде из аэропорта Внуково, сообщает ТАСС.
Репортер информационного агентства засняла момент отправления кортежа Уиткоффа в сопровождении полицейских машин. Они выдвинулись по направлению к центру Москвы.
Сегодня самолет с американцем приземлился в Москве. Он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет их четвертой встречей друг с другом. Ожидается, что темой для переговоров станет мирное урегулирование на Украине.
Ранее Дональд Трамп заявил, что стороны очень близки к заключению соглашения по Украине, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru