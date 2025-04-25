Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заметили в Москве

Автомобиль специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоке Стивен Уиткофф попал в объективы камер при выезде из аэропорта Внуково, сообщает ТАСС.

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Репортер информационного агентства засняла момент отправления кортежа Уиткоффа в сопровождении полицейских машин. Они выдвинулись по направлению к центру Москвы.

Сегодня самолет с американцем приземлился в Москве. Он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет их четвертой встречей друг с другом. Ожидается, что темой для переговоров станет мирное урегулирование на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что стороны очень близки к заключению соглашения по Украине, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияСШАПереговоры

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