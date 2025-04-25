Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заметили в Москве

Репортер информационного агентства засняла момент отправления кортежа Уиткоффа в сопровождении полицейских машин. Они выдвинулись по направлению к центру Москвы.

Сегодня самолет с американцем приземлился в Москве. Он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет их четвертой встречей друг с другом. Ожидается, что темой для переговоров станет мирное урегулирование на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что стороны очень близки к заключению соглашения по Украине, напоминает НСН.

