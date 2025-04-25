В Венесуэле и Франции откроют мемориалы в память о Великой Победе
Ряд новых мемориалов в память о Великой Победе откроют за рубежом, несмотря на факты разрушения или вандализма в отношении российских памятников воинской славы. Об этом заявил в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД России Михаил Ванин.
«В Венесуэле в честь 80-летия Победы Красной армии в Великой Отечественной войне возведут памятник, который планируют открыть к 9 мая в центре Каракаса напротив самой знаковой и людной площади города "Плаза Венесуэла"», – отметил дипломат.
Памятник высотой 15 метров станет воплощением известного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».
Кроме того, осенью в городе Тиль во Франции откроют мемориал женскому партизанскому отряду «Родина», действовавшему в годы войны на севере страны.
Ванин напомнил, что ранее в Лесдене в Нидерландах открыли «Советское Поле Славы» и музей Второй мировой войны. В Венгрии в городе Сегед после капитальной реконструкции открылось крупнейшее советское воинское захоронение, а в Марль-Ле-Мине установили новую мемориальную плиту над захоронением пяти советских солдат, погибших в немецком плену. Также две новые памятные плиты с именами 200 советских воинов открыли в Германии на мемориале «Зееловские высоты».
Ранее стало известно, что в Вологде установят памятник бывшему руководителю Советского Союза Иосифу Сталину.
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