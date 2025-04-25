Алексей Кортнев заявил о готовности помогать российским военным

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал, что помогал беженцам из Донбасса и готов оказывать поддержку российским военнослужащим. Об этом музыкант заявил в беседе с «Абзацем».

По словам Кортнева, у него в доме около полугода жила семья - мама и сын, лишившиеся кормильца. Беженцы прожили несколько месяцев в подвале церкви своего родного села, затем их вывезли оттуда. Кортнев подчеркнул, что девушка была профессиональным парикмахером и впоследствии работала в деревне в Подмосковье.

«Надо сказать, что местные оказались очень отзывчивыми людьми и в течение всего времени стриглись только у нее, чтобы дать ей возможность зарабатывать. Потом она начала работать в Одинцове. И моя жена помогла устроить мальчика в детский сад. Им предоставили жилплощадь, и они от нас съехали», - поделился музыкант.

Лидер «Несчастного случая» добавил, что готов также «рассмотреть вопрос помощи военнослужащим».

Ранее Алексей Кортнев опроверг сообщения о переезде в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

