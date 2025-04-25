Президент Литвы потребовал остановить Россию силовыми методами
25 апреля 202512:18
Литовский лидер Гитанас Науседа потребовал силой остановить Россию и прекратить использовать «сладкие слова» для разрешения российско-украинского конфликта, сообщил портал Delfi.lt.
«Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают», — напомнил Науседа, добавив, что Литва по-прежнему будет оказывать поддержку Украине.
Ранее Литва начала демонтаж линий электропередач в сторону Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru