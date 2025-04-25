Президент Литвы потребовал остановить Россию силовыми методами

Литовский лидер Гитанас Науседа потребовал силой остановить Россию и прекратить использовать «сладкие слова» для разрешения российско-украинского конфликта, сообщил портал Delfi.lt.

Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России

«Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают», — напомнил Науседа, добавив, что Литва по-прежнему будет оказывать поддержку Украине.

Ранее Литва начала демонтаж линий электропередач в сторону Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт президента Украины
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