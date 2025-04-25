СМИ: Губернатор ХМАО призвал вернуть в школу уроки нравственности

По его словам, следует помочь молодежи определиться в жизни и сформировать правильные представления о добре и зле.

Кухарук добавил, что вопрос обсуждается с Минпросвещения.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что основы российской государственности — слишком серьезная и непонятная тема для дошкольников, вполне достаточно рассказывать им в доступной форме о любви к Родине на примере своей семьи и заниматься тематическим творчеством. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

