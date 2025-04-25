СМИ: Губернатор ХМАО призвал вернуть в школу уроки нравственности

Уроки духовно-нравственного воспитания предложил вернуть в школы Ханты-Мансийского автономного округа губернатор Руслан Кухарук. Об этом сообщил портал 86.Ru.

Подобные уроки проводились ранее, но впоследствии были отменены. Глава региона поддержал их возвращение, так как «будущее всецело зависит от момента становления и формирования мировоззрения у подрастающих поколений».

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По его словам, следует помочь молодежи определиться в жизни и сформировать правильные представления о добре и зле.

Кухарук добавил, что вопрос обсуждается с Минпросвещения.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что основы российской государственности — слишком серьезная и непонятная тема для дошкольников, вполне достаточно рассказывать им в доступной форме о любви к Родине на примере своей семьи и заниматься тематическим творчеством. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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