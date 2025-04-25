Актер Данила Козловский выступит в Москве в день своего 40-летия бесплатно

Актер Данила Козловский в своем Telegram-канале подтвердил информацию о показе в московском театре Эстрады его моноспектакля «Фрэнк» 20 июня.

Актера Данилу Козловского застали в компании иноагента Андрея Макаревича

Вместе с тем, он сообщил, что ещё 3 мая, в собственный день рождения, он выступит перед поклонниками. Козловский предупредил, что спектакль пройдет бесплатно.

«Билетов в продаже не будет», — пояснил актер.

Ранее стало известно, что Данила Козловский вернется на российскую сцену после перерыва, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Данила КозловскийМоскваСпектакльАктер

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