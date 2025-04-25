Актер Данила Козловский выступит в Москве в день своего 40-летия бесплатно

Вместе с тем, он сообщил, что ещё 3 мая, в собственный день рождения, он выступит перед поклонниками. Козловский предупредил, что спектакль пройдет бесплатно.

«Билетов в продаже не будет», — пояснил актер.

Ранее стало известно, что Данила Козловский вернется на российскую сцену после перерыва, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



