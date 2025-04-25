Супруга Петра Порошенко подала на него иск в суд о разделе имущества
Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) подала на него иск в суд о разделе имущества, сообщило информагентство ukranews со ссылкой на судебные документы.
Уточняется, что рассмотрение дела запланировано на 29 апреля.
Иск подан в Крыжопольский районный суд Винницкой области и касается раздела совместно нажитого имущества супругов.
Ранее украинский политолог Петр Олещук сообщил, что Порошенко официально предъявлено обвинение в рамках дела о государственной измене и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следком подтвердил гибель генерал-лейтенанта Москалика в результате взрыва
- В Венесуэле и Франции откроют мемориалы в память о Великой Победе
- Евгений Миронов примет участие в спектакле-посвящении Дню Победы
- Алексей Кортнев заявил о готовности помогать российским военным
- Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заметили в Москве
- СМИ: Губернатор ХМАО призвал вернуть в школу уроки нравственности
- Трамп заявил, что Россия не претендует на всю украинскую территорию
- Супруга Петра Порошенко подала на него иск в суд о разделе имущества
- Актер Данила Козловский выступит в Москве в день своего 40-летия бесплатно
- СМИ: При взрыве в Балашихе погиб замглавы оперативного управления Генштаба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru