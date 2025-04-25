Супруга Петра Порошенко подала на него иск в суд о разделе имущества

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) подала на него иск в суд о разделе имущества, сообщило информагентство ukranews со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что рассмотрение дела запланировано на 29 апреля.

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Иск подан в Крыжопольский районный суд Винницкой области и касается раздела совместно нажитого имущества супругов.

Ранее украинский политолог Петр Олещук сообщил, что Порошенко официально предъявлено обвинение в рамках дела о государственной измене и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пётр ПорошенкоУкраина

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