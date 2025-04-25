Трамп заявил, что Россия не претендует на всю украинскую территорию
25 апреля 202512:38
Россия не претендует на всю территорию Украины. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме.
Политик ответил на вопрос об уступках Москвы в мирном урегулировании на Украине. По словам Трампа, Россия идет на прекращение конфликта и «прекращение захвата» всей украинской территории.
«Довольно большая уступка», - отметил американский лидер.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не препятствует договоренности о прекращении огня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru