Трамп заявил, что Россия не претендует на всю украинскую территорию

Политик ответил на вопрос об уступках Москвы в мирном урегулировании на Украине. По словам Трампа, Россия идет на прекращение конфликта и «прекращение захвата» всей украинской территории.

«Довольно большая уступка», - отметил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не препятствует договоренности о прекращении огня.

