Евгений Миронов примет участие в спектакле-посвящении Дню Победы

Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов выступит перед волонтерами и сотрудниками благотворительных фондов 9 мая, сообщает «Театрал».

Пушкинский театр представит спектакль-концерт к 9 мая

В спектакле-посвящении Дню Победы он прочтет воспоминания о войне разных людей, в том числе народного артиста СССР Анатолия Папанова, народной артистки СССР Ольги Лепешинской, народного артиста РФ Авангарда Леонтьева.

Спектакль пройдет в сопровождении оркестра, который исполнит экспериментальную музыку, специально написанную для этой постановки.

Ранее стало известно, что актер Данила Козловский выступит в Москве в день своего 40-летия бесплатно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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