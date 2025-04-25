Евгений Миронов примет участие в спектакле-посвящении Дню Победы
Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов выступит перед волонтерами и сотрудниками благотворительных фондов 9 мая, сообщает «Театрал».
В спектакле-посвящении Дню Победы он прочтет воспоминания о войне разных людей, в том числе народного артиста СССР Анатолия Папанова, народной артистки СССР Ольги Лепешинской, народного артиста РФ Авангарда Леонтьева.
Спектакль пройдет в сопровождении оркестра, который исполнит экспериментальную музыку, специально написанную для этой постановки.
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