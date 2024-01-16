«Ну не придурки?»: Путин об отказе Украины от переговоров с Россией
Владимир Путин назвал придурками украинских политиков, которые послушались совета экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона начать конфликт с Россией, а теперь отказываются от переговоров. Об этом он сказал на встрече с главами муниципалитетов субъектов РФ.
«Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад», - заявил Путин.
Путин также добавил, что «формула мира» Зеленского является запретительными условиями для переговоров. По словам президента РФ, контрнаступление украинской армии провалилось. Более того, инициатива теперь полностью находится в руках российских вооруженных сил. В дальнейшем украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар, и это ответственность нынешних киевских властей, отметил президент.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский, находясь в Швейцарии, обратился с просьбой созвать мирную конференцию высокого уровня, но без участия России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru