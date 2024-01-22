«Путь в никуда»: Лавров раскритиковал «формулу мира» Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что так называемая «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, а также другие подобные форматы - это «путь в никуда, сообщает РИА Новости».
Выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине, он указал, чем раньше США, Великобритания и Евросоюз осознают это, тем будет лучше «и для Украины, и для Запада».
«Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате», - добавил российский министр.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что украинская «формула мира», требующая капитуляции России, является «стопроцентным подтверждением» неготовности Киева к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru