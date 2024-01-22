Выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине, он указал, чем раньше США, Великобритания и Евросоюз осознают это, тем будет лучше «и для Украины, и для Запада».

«Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате», - добавил российский министр.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что украинская «формула мира», требующая капитуляции России, является «стопроцентным подтверждением» неготовности Киева к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

