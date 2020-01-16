Курс прежний, стиль другой. Политолог о правительстве во главе с Мишустиным

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Но кроме биографической справки на сайте ведомства и статьи в Википедии, о Мишустине большинству россиян мало что известно. Это не Лавров и Шойгу, которые неизменно возглавляют рейтинг самых популярных у россиян министров, да и до узнаваемости парламентариев экс-главе ФНС далеко, так что пока непонятно, чего ожидать от экс-главы ФНС в премьерском кресле.

Как изменится курс правительство при Мишустине, будет ли он метить в президенты, как будет распределяться власть между Правительством, Федеральным Собранием и Госсоветом, в эфире НСН рассказал политтехнолог Марат Баширов.

- Медведев и Мишустин. Старый и новый премьер. Будут ли принципиально отличаться их стиль работы, вектор развития и точки приложения сил?

- Думаю, что курс правительства Мишустина будет таким же, каким был и при премьере Медведеве, потому что курс задает президент Путин. Но стиль работы изменится. Принципиальное отличие Медведева и Мишустина в отсутствии политической идеологии. Будет другая управленческая идеология, будет больше социальной идеологии – идет ориентации на результат. Меньше будет политизации, которая наблюдалась при Медведеве, его действия были все-таки политически окрашены, например, часть губернаторов и членов правительства вошли в «Единую Россию».

- И разница будет в том, что политическая составляющая в работе Мишустина будет интересовать меньше?

Мишустин – аполитичный человек, он видит, как зарабатываются деньги, как они двигаются. На примере ФНС он показал, как работает цифровизация управления. А это очень сложно. Налоговая служба работает с миллионами налогоплательщиками. Это такая сложная система, сложнее, чем пенсионная. Когда Путин в послании к Федеральному Собранию говорит, что нужно помочь в социальной политике, демографической, помочь регионам. И нужно все это удержать в рамках того курса, который обозначен властями. Это нельзя сделать в ручном режиме, только через цифру.

- Вы ожидали, что должность премьера предложат Мишустину, он не входил в число популярных и узнаваемых министров?

- Честно скажу, мало кто знал, что президент сделает выбор в пользу главы ФНС. Михаил Мишустин, конечно, входил в число 20 чиновников, которым могли предложить премьерский пост. Но вряд ли бы его кандидатура была выбрана без заявленной главой государства конституционной реформы. Мишустин - технический человек, а такие в кресле могут оставаться очень долго. Он точно будет премьером до 2024 года, и вполне возможно, что останется и после 2024 года.