Мишустин пообещал изменения в правительстве

16 января 202010:12

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС), кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме анонсировал изменения в правительстве. Об этом сообщает источник агентства ТАСС.

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По его словам, конкретики Мишустин пока не дал. В числе приоритетов своей возможной работы во главе правительства назвал нацпроекты и цифровую экономику.

Кандидатуру Мишустина 15 января предложил президент России Владимир путин после отставки правительства Дмитрия Медведева в полном составе. Мишустин уже встретился с Советом Думы, со спикер нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Сегодня он проводит встречи с политическими фракциями в Госдуме.

Володин в четверг заявил, что встреча фракции «Единая Россия» с Мишустиным была яркой и с конкретными предложениями.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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