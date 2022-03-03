Мединский назвал место проведения переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области, где они и были запланированы, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова приводит РИА Новости.

Переговоры без ультиматумов: На что готовы Россия и Украина

Ранее сообщалось, что второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Беловежской пуще. Однако глава фракции «Слуга народа», представитель делегации Киева Давид Арахамия заявил, что встреча состоится, но в другом месте.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала украинских политиков, отметив, что представители киевского режима «подбирают место, где им будет покомфортнее красоваться перед камерами», пока в стране гибнут люди.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Владимир МединскийПереговорыУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры