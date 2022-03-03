Мединский назвал место проведения переговоров России и Украины
Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области, где они и были запланированы, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Беловежской пуще. Однако глава фракции «Слуга народа», представитель делегации Киева Давид Арахамия заявил, что встреча состоится, но в другом месте.
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала украинских политиков, отметив, что представители киевского режима «подбирают место, где им будет покомфортнее красоваться перед камерами», пока в стране гибнут люди.
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