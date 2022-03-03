Мединский назвал место проведения переговоров России и Украины

Ранее сообщалось, что второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Беловежской пуще. Однако глава фракции «Слуга народа», представитель делегации Киева Давид Арахамия заявил, что встреча состоится, но в другом месте.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала украинских политиков, отметив, что представители киевского режима «подбирают место, где им будет покомфортнее красоваться перед камерами», пока в стране гибнут люди.

