Захарова упрекнула Украину за отказ вести переговоры в Беловежской пуще
Люди гибнут, а делегация Украины подбирает место покомфортнее для второго раунда переговоров с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, представители киевского режима «подбирают место, где им будет покомфортнее красоваться перед камерами».
Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.
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