Захарова упрекнула Украину за отказ вести переговоры в Беловежской пуще

По ее словам, представители киевского режима «подбирают место, где им будет покомфортнее красоваться перед камерами».

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

