Захарова упрекнула Украину за отказ вести переговоры в Беловежской пуще

Люди гибнут, а делегация Украины подбирает место покомфортнее для второго раунда переговоров с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Переговоры без ультиматумов: На что готовы Россия и Украина

По ее словам, представители киевского режима «подбирают место, где им будет покомфортнее красоваться перед камерами».

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваПереговорыРоссия
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