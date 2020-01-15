Матвиенко высказалась о дате голосования по изменениям Конституции
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на реализацию всех предложенных президентом РФ изменений в Конституцию уже в 2020 году, передает ТАСС.
В частности, она поддержала тезис главы государства о том, что нормы Конституции РФ должны быть приоритетными по отношению к международным договорам.
Вместе с тем, говорить о сроках народного голосования по изменениям Конституции пока рано, считает Матвиенко.
Говоря о возможных поправках в Конституции, президент Владимир Путин отметил, что они затронут фундаментальных основ и могут быть утверждены парламентом, передает RT. Вместе с тем предложены существенные изменения политической системы, поэтому необходимо народное голосование по всему пакету поправок, добавил он. Слово «референдум» не прозвучало.
Среди предложенных изменений – ограничить количество президентских сроков двумя без оговорки «подряд», утвердить новые требования к кандидатам в президенты, доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьер-министра, закрепить роль и статус Госсовета.
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