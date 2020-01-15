Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил доверить Госдуме полномочия не просто согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра. Парламентариев также могут наделить правом утверждать вице-премьеров и федеральных министров по представлению правительства. С такими инициативами глава государства выступил в ходе обращения к парламенту.

По словам Путина, Федеральное собрание должно взять большую ответственность за формирование кабмина. Однако Россия должна остаться президентской республикой, а президент – сохранить за собой право увольнять премьер-министра и членов правительства, подчеркнул он. Вместе с тем, отклонить предложенную кандидатуру премьера он не сможет.

В Конституции РФ также следует закрепить роль и статус Госсовета, сказал Владимир Путин.

