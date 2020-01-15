Путин предложил запретить иногражданство чиновников в Конституции
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высшие должностные лица не должны обладать гражданством других государств. Об этом он заявил, оглашая Послание Федеральному собранию. Глава государства предложил закрепить такое положение в Конституции.
Речь идёт о главах регионов, депутатах, членах кабинета министров, судьях и некоторым других чиновниках, уточняют argumenti.ru.
Владимир Путин также призвал прописать в Основном законе принципы единой системы публичной власти. По словам президента, это необходимо сделать, чтобы устранить разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти.
Путин считает несправедливым, когда права и возможности граждан обеспечиваются по-разному в зависимости от регионов, это несёт угрозу обществу. Президент выступил за расширение полномочий муниципального самоуправления.
Путин также отметил важность реализации проекта «Россия — страна возможностей», отмечает Газета.ру. Это, по его словам, необходимо, чтобы талантливые, достойные люди играли значимую, лидерскую роль в развитии страны.
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