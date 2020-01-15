Путин предложил запретить иногражданство чиновников в Конституции

15 января 202013:42

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высшие должностные лица не должны обладать гражданством других государств. Об этом он заявил, оглашая Послание Федеральному собранию. Глава государства предложил закрепить такое положение в Конституции.

Речь идёт о главах регионов, депутатах, членах кабинета министров, судьях и некоторым других чиновниках, уточняют argumenti.ru.

Владимир Путин также призвал прописать в Основном законе принципы единой системы публичной власти. По словам президента, это необходимо сделать, чтобы устранить разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти.

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Путин считает несправедливым, когда права и возможности граждан обеспечиваются по-разному в зависимости от регионов, это несёт угрозу обществу. Президент выступил за расширение полномочий муниципального самоуправления.

Путин также отметил важность реализации проекта «Россия — страна возможностей», отмечает Газета.ру. Это, по его словам, необходимо, чтобы талантливые, достойные люди играли значимую, лидерскую роль в развитии страны.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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