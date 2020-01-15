Путин поддержал изменение оговорки в Конституции о двух сроках

В России нет необходимости в новой Конституции, однако поправки в ней возможны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию. Некоторые из них могут быть вынесены на обсуждение, дал понять глава государства.

Путин, в частности, заявил о возможном закреплении в Конституции ряда требований к кандидатам в президенты. Президентом сможет стать человек, постоянно проживающий в России не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства.

Путин также допустил исключение из Конституции слова «подряд» относительно двух президентских сроков. Он заявил, что не считает принципиальным запрет занимать пост президента более двум сроков подряд, но согласен с этим.

