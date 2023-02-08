Матвиенко призвала Киев предотвратить «окончательную катастрофу»
Украинским властям необходимо искать формулу мира, которая устраивает Россию, заявила в своем телеграм-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Только в этом случае Украина сможет избежать «окончательной катастрофы», заявила парламентарий.
Обещание президента США Джо Байдена оказывать военную поддержку - «реквием по Украине», считает председатель Совфеда.
По ее словам, у Киева нет шансов одержать победу на поле битвы. Она обратила внимание на огромные потери ВСУ.
«Страна все ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность», - констатировала политик.
Россия сделает так, чтобы от Украины больше никогда не исходила угроза, заявил ранее представитель России в ООН Василий Небензя.
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