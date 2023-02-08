Матвиенко призвала Киев предотвратить «окончательную катастрофу»

По ее словам, у Киева нет шансов одержать победу на поле битвы. Она обратила внимание на огромные потери ВСУ.

«Страна все ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность», - констатировала политик.

Россия сделает так, чтобы от Украины больше никогда не исходила угроза, заявил ранее представитель России в ООН Василий Небензя.

