Казак и его прадед, участник Парада Победы 1945 года встретятся на Красной площади 9 мая

Прадед Даниила Власова прошел всю войну: освобождал Чехословакию, Польшу, Румынию, Венгрию, встретил Победу в Берлине. Он участвовал в Параде Победы 1945 года как один из лучших солдат и награжденных офицеров.

«Для меня это первое участие в Параде. Чувствую гордость, радость за нашу страну, за себя лично, что мне удалось попасть в состав парадного расчета. Ну и, конечно же, есть чувство гордости за семью», — признался Даниил Власов.

История семьи Власовых — пример связи поколений казачества, где сквозь года передается память о героях, а подвиги предков вдохновляют на служение Родине молодое поколение.



Ранее Всероссийское казачье общество к 80-летию Великой Победы запустило проект #КазакиГерои, в рамках которого будут рассказаны героические истории о защитниках Отечества, которые продолжают дело своих предков-казаков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

