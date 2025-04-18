Казак и его прадед, участник Парада Победы 1945 года встретятся на Красной площади 9 мая

Переплетение истории произойдет на Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая — вместе с молодым казаком Даниилом Власовым, который пройдет в составе парадного расчета Всевеликого войска Донского, «участником» парада спустя 80 лет станет его прадед.

Правда, лишь на портрете — героя Великой Отечественной войны Алексея Федоровича Власова уже нет в живых. Власов рассказал об этом в первом выпуске проекта «Казаки на Параде Победы» Всероссийского казачьего общества.

Матери погибшего на СВО кубанского казака вручили звезду Героя России

Прадед Даниила Власова прошел всю войну: освобождал Чехословакию, Польшу, Румынию, Венгрию, встретил Победу в Берлине. Он участвовал в Параде Победы 1945 года как один из лучших солдат и награжденных офицеров.

«Для меня это первое участие в Параде. Чувствую гордость, радость за нашу страну, за себя лично, что мне удалось попасть в состав парадного расчета. Ну и, конечно же, есть чувство гордости за семью», — признался Даниил Власов.

История семьи Власовых — пример связи поколений казачества, где сквозь года передается память о героях, а подвиги предков вдохновляют на служение Родине молодое поколение.

Ранее Всероссийское казачье общество к 80-летию Великой Победы запустило проект #КазакиГерои, в рамках которого будут рассказаны героические истории о защитниках Отечества, которые продолжают дело своих предков-казаков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный канал портала «Российское казачество»
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаКазакиДень Победы

Горячие новости

Все новости

партнеры