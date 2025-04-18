Зампред правления Сбербанка допустил снижение ипотечных ставок к концу мая

Попов отметил, что весь год ставки по ипотеке снижались. Их средний уровень в январе составил 28,5%. В апреле этот показатель достиг отметки в 26,9%. Попов подчеркнул, что дальнейшее падение вполне реально, поэтому к концу весны средняя ставка может быть ниже 25%.

Он добавил, что продажи квартир в первые три месяца года с привлечением ипотечного кредитования снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. Рынок практически упал до показателей осени 2022, рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что просроченные платежи россиян по ипотеке обновили исторический рекорд, напоминает НСН.

