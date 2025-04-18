Роспотребнадзор запретил открывать курортный сезон в Анапе из-за мазута
В Анапе и Темрюкском районе нельзя открывать курортный сезон из-за экологической катастрофы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге.
Она отметила, что повторный разлив мазута в январе этого года сделал небезопасным купание в регионе. По ее словам, сейчас пляжи не соответствуют нормативам ведомства, а значит они не могут принимать туристов.
Попова добавила, что с остальными зонами отдыха в Краснодарском крае все в полном порядке. Она рассказала, что летом россияне могут поехать в Новороссийск, Сочи и Туапсе без рисков для здоровья.
Ранее Анна Попова заявила, что зона Крыма и Севастополя пригодна для организации курортного сезона летом 2025 года, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru