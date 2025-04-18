Роспотребнадзор запретил открывать курортный сезон в Анапе из-за мазута

Она отметила, что повторный разлив мазута в январе этого года сделал небезопасным купание в регионе. По ее словам, сейчас пляжи не соответствуют нормативам ведомства, а значит они не могут принимать туристов.

Попова добавила, что с остальными зонами отдыха в Краснодарском крае все в полном порядке. Она рассказала, что летом россияне могут поехать в Новороссийск, Сочи и Туапсе без рисков для здоровья.

Ранее Анна Попова заявила, что зона Крыма и Севастополя пригодна для организации курортного сезона летом 2025 года, напоминает НСН.

