Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, осужденному за педофилию
Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США, осужденного за сексуальное насилие над своими детьми, и увеличил его наказание, сообщила прокуратура города Москвы.
Американец Дэвид Барнс был осужден по статье 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния в отношении лиц младше 14 лет) по заявлению его бывшей жены. Она утверждала, что он насиловал их общих сыновей, когда они отдыхали у него дома в Техасе с 2014 по 2018 год. В 2022 году гражданин США приехал в Россию как турист и был сразу же арестован. С тех пор он находится за решеткой.
Суд признал 67-летнего мужчину виновным еще в 2024 году и осудил его на 21 год лишения свободы. После апелляции приговор изменили. Теперь ему предстоит провести 21,5 год в колонии строго режима, а также пройти принудительное лечение.
Ранее гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru