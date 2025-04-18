Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что за прошедшие сутки подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль посёлок Валентиновка, а ранее - село Калиново.
Также отмечается, что до этого подразделения группировки войск «Центр» освободили Елизаветовку и Преображенку, напоминает «Свободная пресса».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская группировка «Запад» заняла населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памятник Ленину в Свердловской области стал трамплином для скейтеров
- Исполнилось 30 лет уникальному мировому рекорду россиянина и канадца
- СМИ: Игроки «Химок» отменили бойкот и сыграют против «Зенита»
- Зампред правления Сбербанка допустил снижение ипотечных ставок к концу мая
- Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, осужденному за педофилию
- Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
- Казак и его прадед, участник Парада Победы 1945 года встретятся на Красной площади 9 мая
- Песков рассказал о контактах Путина и Трампа на этой неделе
- Роспотребнадзор запретил открывать курортный сезон в Анапе из-за мазута
- Япония обвинила Россию в усилении военного присутствия на Курилах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru