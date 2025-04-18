Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР

Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение украинскому спецназу «Омега» в ДНР ﻿﻿

В ведомстве указали, что за прошедшие сутки подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль посёлок Валентиновка, а ранее - село Калиново.

Также отмечается, что до этого подразделения группировки войск «Центр» освободили Елизаветовку и Преображенку, напоминает «Свободная пресса».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская группировка «Запад» заняла населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры