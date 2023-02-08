В посольстве России в Лондоне предупредили об эскалации конфликта на Украине

Поставки британских истребителей Киеву приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. Об этом предупредили британское правительство в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что Москва найдет чем ответить на любые недружественные шаги Великобритании.

СМИ: Великобритания рассмотрит возможность поставок истребителей на Украину

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации», — говорится в сообщении российского посольства.

Ранее, как сообщала НСН, президент Украины Владимир Зеленский попросил у британского парламента самолёты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российское ПосольствоПоставкиИстребителиУкраинаВеликобритания
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