В посольстве России в Лондоне предупредили об эскалации конфликта на Украине
Поставки британских истребителей Киеву приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. Об этом предупредили британское правительство в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС.
В дипмиссии подчеркнули, что Москва найдет чем ответить на любые недружественные шаги Великобритании.
«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации», — говорится в сообщении российского посольства.
Ранее, как сообщала НСН, президент Украины Владимир Зеленский попросил у британского парламента самолёты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Россельхознадзор запретил ввоз куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции
- Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
- Польский профессор: Киеву не понравится план Запада превратить Украину в Израиль
- В Госдуме призвали провести трибунал над организаторами подрыва «Северных потоков»
- Швеция направит на Украину 90 бронемашин
- Режим КТО ввели в хуторе Петровский на Ставрополье
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
- В посольстве России в Лондоне предупредили об эскалации конфликта на Украине
- Музыканты Limp Bizkit выпустили клип, в котором поет Путин
- Писториус: Первый батальон Leopard 2 придет на Украину в течение трех месяцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru