Песков рассказал о контактах Путина и Трампа на этой неделе

Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на этой неделе не запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что контакты по украинскому урегулированию идут сложно

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что разговор глав государств может быть оперативно согласован.

«Налаженные контакты позволяют весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что много людей, структур и стран пытаются сорвать диалог Москвы с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков

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