Песков рассказал о контактах Путина и Трампа на этой неделе
Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на этой неделе не запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что разговор глав государств может быть оперативно согласован.
«Налаженные контакты позволяют весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что много людей, структур и стран пытаются сорвать диалог Москвы с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru