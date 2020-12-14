«Диверсанты уже в России». Стрелков описал сценарий новой войны в Донбассе

"В 2016 году я ожидал их наступления. Естественно, у меня не было никакой информации по поводу сроков. Но наступление ожидалось. Жириновский, насколько я помню, тогда активно выступал за "безальтернативные" минские договоренности. Он всегда как флюгер вертится, как ему удобно. Сейчас его заявление расцениваю так: дедушка старый, но талант врать не утерял. Врет как дышит. Бредятина. Наступление может начаться и 22 июня, и 22 января. Даже 22 декабря этого года. Никто не знает, когда будет принято решение о наступлении. Или оно уже принято. Такой информации у Жириновского быть не может ни от каких "немецких коллег", - считает Стрелков.

Он рассказал, как могут действовать украинские войска в случае наступления.

"Логичная тактика - как можно быстрее выйти на линию границы и отрезать Донецк от "большой земли". Если Российская Федерация попытается провести "принуждение к миру", ее действия будут расценены международным сообществом как агрессия. Так как она не признала Донецкую и Луганскую республики, то для всего мира, как и для Российской Федерации, это территория Украины. Если украинские военные сумеют взять под контроль границу или по крайней мере отрезать Донецк - без немедленного вмешательства России они сделают это в течение двух-трех суток, - то тогда все ответные действия в глазах так называемого цивилизованного мира будут выглядеть как агрессия России против Украины. Поэтому резкий бросок вперед - это самое логичное, что следует ждать от украинской армии. Тем более что она обладает многократным преимуществом над корпусами народной милиции ДНР и ЛНР, а состояние этих корпусов, как численное, так и техническое и моральное, чрезвычайно убогое благодаря деятельности кураторов и местных деятелей", - отметил собеседник НСН.

По его мнению, украинские диверсанты уже находятся в России. "Полагаю, что диверсанты уже заброшены. По крайней мере, диверсанты забрасываются заранее. Создаются спящие ячейки, которые в определенный момент должны быть задействованы", - заключил экс-министр ДНР.

Ранее Игорь Стрелков заявил НСН, что при наступлении ВСУ самопровозглашённые республики Донбасса будут разгромлены за неделю, если не вмешается Россия.

