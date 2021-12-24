МИД Турции: Конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня
Конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня. Об этом сообщает турецкое издание Anha News со ссылкой на министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.
В ведомстве подчеркнули, что Турция, несмотря на связи с Москвой, не намерена игнорировать близкие отношения с Киевом.
По мнению Чавушоглу, НАТО должна оставаться ключевым элементом обеспечения евроатлантической безопасности. При этом он считает, что некоторые страны пытаются представить Евросоюз в качестве альтернативы НАТО.
«Это не конструктивный и реалистичный подход. Неделимость трансатлантической безопасности - наш основной принцип», - отметил глава МИД Турции.
Он добавил, что страна делает все, чтобы обеспечить свою национальную безопасность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Два человека погибли при пожаре в ковидной больнице в Астрахани
- В Бангладеш 38 человек стали жертвами пожара на пароме
- МИД Турции: Конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня
- В МИД РФ осудили учения НАТО на Украине
- СМИ: В COVID-больнице в Астрахани произошел пожар
- Во Франции раскритиковали «обеспокоенную» Россией главу МИД Германии Бербок
- Врач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии
- Священник получил 21 год колонии за насилие над детьми
- В МИД назвали последствия возможного прекращения транзита газа Белоруссией
- В Госдуме предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru