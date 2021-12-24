МИД Турции: Конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня

Конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня. Об этом сообщает турецкое издание Anha News со ссылкой на министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

В ведомстве подчеркнули, что Турция, несмотря на связи с Москвой, не намерена игнорировать близкие отношения с Киевом.