МИД Турции: Конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня

Конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня. Об этом сообщает турецкое издание Anha News со ссылкой на министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

В ведомстве подчеркнули, что Турция, несмотря на связи с Москвой, не намерена игнорировать близкие отношения с Киевом.

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По мнению Чавушоглу, НАТО должна оставаться ключевым элементом обеспечения евроатлантической безопасности. При этом он считает, что некоторые страны пытаются представить Евросоюз в качестве альтернативы НАТО.

«Это не конструктивный и реалистичный подход. Неделимость трансатлантической безопасности - наш основной принцип», - отметил глава МИД Турции.

Он добавил, что страна делает все, чтобы обеспечить свою национальную безопасность.

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ФОТО: РИА Новости
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