«Маски сорваны»: В Совфеде обвинили Джонсона в затягивании переговоров России и Украины
Борис Джонсон внушает Киеву иллюзии, что договариваться с Россией бесполезно, заявил в эфире НСН сенатор Константин Косачев.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон давно пересек все красные линии, допустимые в дипломатии, своими заявлениями он старается не допустить заключения договоренностей между Россией и Украиной, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры России и Украины будут малоэффективными так же, как и «переговоры с крокодилом, когда у него в челюстях твоя нога». Константин Косачев считает, что Джонсон подталкивает Киев и дальше стоять на своих требованиях.
«Маски сорваны. Это, прежде всего, касается Великобритании. Борис Джонсон уже давно пересек все красные линии, допустимые в дипломатии, во внешней политике и в правилах межгосударственного общения. Все, что происходит сейчас – уже не нуждается ни в каких комментариях с точки зрения оценки происходящего в устоявшейся до того системе координат. Этой системы больше не существует, она разрушена Западом. Подобного рода заявления внушают Киеву иллюзию, что с Россией договариваться не о чем и нужно стоять на своем и защищать статус Украины», - сказал Косачев.
По его словам, Борис Джонсон выступает с провокационными заявлениями исключительно для того, чтобы затянуть военную спецоперацию на Украине.
«Господин Джонсон имеет амбиции на то, чтобы выступать в качестве лидера Евроатлантического сообщества. Поэтому многие вещи он произносит быстрее и с большей откровенностью, чем сотрудники по НАТО. В его словах есть несомненная заряженность на то, чтобы затягивать военное противостояние на Украине и не допустить никаких договоренностей между Москвой и Киевом. Эти договоренности могут изменить все сценарии, которые прописываются в НАТО и которые предусматривают монополию альянса на принятие любых решений», - резюмировал Косачев.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что результативные переговоры невозможны без достижения поставленных в начале спецоперации целей.
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