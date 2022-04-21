«Маски сорваны»: В Совфеде обвинили Джонсона в затягивании переговоров России и Украины

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры России и Украины будут малоэффективными так же, как и «переговоры с крокодилом, когда у него в челюстях твоя нога». Константин Косачев считает, что Джонсон подталкивает Киев и дальше стоять на своих требованиях.

«Маски сорваны. Это, прежде всего, касается Великобритании. Борис Джонсон уже давно пересек все красные линии, допустимые в дипломатии, во внешней политике и в правилах межгосударственного общения. Все, что происходит сейчас – уже не нуждается ни в каких комментариях с точки зрения оценки происходящего в устоявшейся до того системе координат. Этой системы больше не существует, она разрушена Западом. Подобного рода заявления внушают Киеву иллюзию, что с Россией договариваться не о чем и нужно стоять на своем и защищать статус Украины», - сказал Косачев.

По его словам, Борис Джонсон выступает с провокационными заявлениями исключительно для того, чтобы затянуть военную спецоперацию на Украине.