Появились кадры допроса парня, устроившего поножовщину в краснодарском ТЦ

В Краснодаре проводятся следственные мероприятия с напавшим на посетителей торгового центра, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на оперативные видеокадры.

СМИ: Мужчина с мачете напал на МФЦ в Краснодаре, погибла женщина

Фигурантом уголовного дела стал задержанный 19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Он напал с ножом на посетителей ТЦ на улице Западного Обхода. В результате скончалась 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали.

На данный момент с задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия, выясняются мотивы преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, судебно-психиатрическую, а также экспертизу холодного оружия.

20 июня молодой человек с ножом набросился на людей в West Mall. В результате инцидента погибла женщина, пострадала 27-летняя беременная жительница. Она рискует потерять ребенка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что экстренные службы отреагировали оперативно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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