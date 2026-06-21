Появились кадры допроса парня, устроившего поножовщину в краснодарском ТЦ

Фигурантом уголовного дела стал задержанный 19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Он напал с ножом на посетителей ТЦ на улице Западного Обхода. В результате скончалась 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали.

На данный момент с задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия, выясняются мотивы преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, судебно-психиатрическую, а также экспертизу холодного оружия.

20 июня молодой человек с ножом набросился на людей в West Mall. В результате инцидента погибла женщина, пострадала 27-летняя беременная жительница. Она рискует потерять ребенка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что экстренные службы отреагировали оперативно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

