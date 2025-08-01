«Смесь амбиций и дури»: Депутат Затулин объяснил наезд Азербайджана на ТАСС
Позиции России в Закавказье сегодня вызывают серьезную тревогу, идет заключительная фаза вытеснения Москвы из региона, сказал НСН Константин Затулин.
Окрыленный возвращением Нагорного Карабаха Азербайджан больше не чувствует необходимости считаться с Россией и пытается диктовать ей свои условия, однако вряд ли дождется извинений от российских СМИ, которые назвали город Ханкенди Степанакертом. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
МИД Азербайджана ранее призвал агентство ТАСС извиниться за то, что в заметке о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому город Ханкенди назвали Степанакертом (армянское название). В итоге агентство исправило название города в заголовке, но не стало менять его внутри текста. После этого азербайджанские СМИ начали называть российский город Калининград Кенигсбергом (немецкое название). Затулин заявил, что Азербайджан больше не видит необходимости считаться с Россией, потому и идет на обострение отношений с Москвой по любым поводам.
«Азербайджан после возвращения Нагорного Карабаха, произошедшего в присутствии российского миротворческого контингента, решил, что с Россией можно не считаться. Азербайджану удалось достичь многолетних целей при помощи Турции и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предавшего своих соотечественников в Карабахе. Теперь Азербайджану выгоднее поссориться с Россией, продемонстрировать всему миру (в первую очередь — Западу) антироссийский настрой, чтобы завершить начатое в Карабахе, вместе с Турцией пробить Зангезурский коридор и вопреки договоренностям, положенным на бумагу, сделать так, чтобы он или не контролировался никем, кроме Азербайджана и Турции, или контролировался, например, американцами. Об этом уже официально объявлено. Я не отрицаю, что Азербайджан хочет извлечь выгоду из отношений с Россией, но сейчас это противоречит геополитическим интересам Азербайджана и Турции. Не стоит забывать, что Азербайджан никогда не являлся союзником России в регионе, его поведение — смесь амбиций и дури. Могу только посочувствовать Азербайджану, который не дождется от России извинений, тем более, что Азербайджан и сам раньше называл город Степанакертом», — сказал Затулин.
Собеседник НСН добавил, что российские позиции в Закавказье вызывают серьезные опасения.
«Россию пытаются окончательно убрать из Закавказья. Начало процессу положили конфликты в Абхазии, Южной Осетии, желание Грузии самоутвердиться. Кроме того, Азербайджан еще при президентстве Гейдара Алиева взял курс на сотрудничество с Турцией (вспомните лозунг “Две страны — один народ”). Всякие российско-азербайджанские отношения носили для Азербайджана подчиненный характер по сравнению с азербайджано-турецкими отношениями. Турция продвигалась к созданию “Великого Турана” (объединения тюркских народов от Босфора до Алтая), господству в Средней Азии, Поволжье, Якутии и так далее. Препятствием на этом пути была Армения, но с приходом Пашиняна ситуация изменилась. Занозой в плане создания “Великого Турана” также был конфликт в Нагорном Карабахе. Россия, к сожалению, не помешала на этом пути, не желая обострений в первую очередь в отношениях с Турцией, открыв тем самым НАТО дорогу на Закавказье. Сегодня идет заключительная фаза вытеснения России с Закавказья. Москва дала увлечь себя идеей, что Азербайджан может быть надежным партнером, что он может быть участником транзитного коридора “Север — Юг”», — подытожил он.
Ранее политолог, член Экспертного совета «Дигория» Амир Макушев заявил, что распространение фейковых новостей, в частности, о закрытии русских школ в Азербайджане, — удел анонимных Telegram-каналов и более крупных азербайджанских пабликов, которые пытаются разжигать сепаратистские настроения в российских регионах, где представлена значительная азербайджанская диаспора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru