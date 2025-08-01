«Азербайджан после возвращения Нагорного Карабаха, произошедшего в присутствии российского миротворческого контингента, решил, что с Россией можно не считаться. Азербайджану удалось достичь многолетних целей при помощи Турции и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предавшего своих соотечественников в Карабахе. Теперь Азербайджану выгоднее поссориться с Россией, продемонстрировать всему миру (в первую очередь — Западу) антироссийский настрой, чтобы завершить начатое в Карабахе, вместе с Турцией пробить Зангезурский коридор и вопреки договоренностям, положенным на бумагу, сделать так, чтобы он или не контролировался никем, кроме Азербайджана и Турции, или контролировался, например, американцами. Об этом уже официально объявлено. Я не отрицаю, что Азербайджан хочет извлечь выгоду из отношений с Россией, но сейчас это противоречит геополитическим интересам Азербайджана и Турции. Не стоит забывать, что Азербайджан никогда не являлся союзником России в регионе, его поведение — смесь амбиций и дури. Могу только посочувствовать Азербайджану, который не дождется от России извинений, тем более, что Азербайджан и сам раньше называл город Степанакертом», — сказал Затулин.

Собеседник НСН добавил, что российские позиции в Закавказье вызывают серьезные опасения.

«Россию пытаются окончательно убрать из Закавказья. Начало процессу положили конфликты в Абхазии, Южной Осетии, желание Грузии самоутвердиться. Кроме того, Азербайджан еще при президентстве Гейдара Алиева взял курс на сотрудничество с Турцией (вспомните лозунг “Две страны — один народ”). Всякие российско-азербайджанские отношения носили для Азербайджана подчиненный характер по сравнению с азербайджано-турецкими отношениями. Турция продвигалась к созданию “Великого Турана” (объединения тюркских народов от Босфора до Алтая), господству в Средней Азии, Поволжье, Якутии и так далее. Препятствием на этом пути была Армения, но с приходом Пашиняна ситуация изменилась. Занозой в плане создания “Великого Турана” также был конфликт в Нагорном Карабахе. Россия, к сожалению, не помешала на этом пути, не желая обострений в первую очередь в отношениях с Турцией, открыв тем самым НАТО дорогу на Закавказье. Сегодня идет заключительная фаза вытеснения России с Закавказья. Москва дала увлечь себя идеей, что Азербайджан может быть надежным партнером, что он может быть участником транзитного коридора “Север — Юг”», — подытожил он.



Ранее политолог, член Экспертного совета «Дигория» Амир Макушев заявил, что распространение фейковых новостей, в частности, о закрытии русских школ в Азербайджане, — удел анонимных Telegram-каналов и более крупных азербайджанских пабликов, которые пытаются разжигать сепаратистские настроения в российских регионах, где представлена значительная азербайджанская диаспора.

