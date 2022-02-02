«Мало не покажется»: Что будет, если Порошенко вернет власть на Украине
От Зеленского и его команды можно ожидать чего угодно, но завоевать Крым у них не выйдет, заявил Сергей Цеков.
Если США и дальше продолжат провоцировать Украину на вооруженный конфликт с Россией, то украинская сторона может попытаться забрать себе Крым военным путем, но в таком случае ее будет ждать поражение, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 февраля не исключил, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым. Песков напомнил, что стратегия национальной безопасности Украины напрямую касается применения силы для возвращения территорий.
«Такое возможно, если ее будет очень активно поддерживать Европа, если она будет двигаться в НАТО и получать серьезную военную поддержку. Вероятность таких действий не очень высока, но возможна. В начале Украина должна будет решить вопрос по Донбассу, а потом решить вопрос с Крымом. Но если ее будут провоцировать США, как провоцируют сегодня, Украина будет готова на любую авантюру. В том числе и решить вопрос Донбасса и Крыма одновременно. Я думаю, что первоначально они попытаются вернуть контроль над Донбассом вооруженным путем, а потом будут пытаться то же самое сделать с Крымом. Но у них не получится вернуть Крым в состав Украины вооруженным путем», - сказал Цеков.
По его словам, внутри Украины назревает серьезный конфликт между Зеленским и бывшим президентом страны Петром Порошенко. Сенатор допустил, что ситуация усугубится еще больше в случае прихода к власти Порошенко.
«Они находятся в каком-то совершенно неуравновешенном состоянии. У них серьезный конфликт внутри самого украинского общества, конфликт между Зеленским и бывшим президентом Порошенко. От Зеленского и его команды можно ожидать всего, что угодно. Если в будущем будет президентом Зеленский, то ситуация продолжится, а если станет Порошенко, то она будет еще более жесткой. Мы должны подразумевать или предполагать, что такое развитие событий в отношении Крыма возможно и готовиться к этому», - подчеркнул Цеков.
Также сенатор отметил, что если власти Украины примут решение о нападении на Крым, то такие действия закончатся разрушением для государства.
«Надо понимать, что Крым будут защищать не только Вооруженные силы России. Украине мало не покажется. Это приведет к очень большим проблемам и к разрушению самой Украины. Все население Крыма будет защищаться, потому что его нахождение в составе России все восприняли как большую справедливость», - резюмировал Цеков.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что рано или поздно гражданам Украины «надоест бардак» и они выберут власть, которая наладит отношения с РФ и будет в состоянии достичь баланса по политическим вопросам, включая признание Крыма. В свою очередь глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с НСН отмечал, что от смены власти украинцы ничего не выиграют, поскольку там нет подходящих кандидатов для управления страной.
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