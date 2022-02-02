«Мало не покажется»: Что будет, если Порошенко вернет власть на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 февраля не исключил, что Украина в будущем может посягнуть на российский Крым. Песков напомнил, что стратегия национальной безопасности Украины напрямую касается применения силы для возвращения территорий.

«Такое возможно, если ее будет очень активно поддерживать Европа, если она будет двигаться в НАТО и получать серьезную военную поддержку. Вероятность таких действий не очень высока, но возможна. В начале Украина должна будет решить вопрос по Донбассу, а потом решить вопрос с Крымом. Но если ее будут провоцировать США, как провоцируют сегодня, Украина будет готова на любую авантюру. В том числе и решить вопрос Донбасса и Крыма одновременно. Я думаю, что первоначально они попытаются вернуть контроль над Донбассом вооруженным путем, а потом будут пытаться то же самое сделать с Крымом. Но у них не получится вернуть Крым в состав Украины вооруженным путем», - сказал Цеков.