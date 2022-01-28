«Хоть телеграфный столб»: Политолог о том, кто может стать президентом Украины
Достойных оппонентов существующим политикам в стране нет, оппозиция набирает слишком мало голосов даже на протестном голосовании, рассказал аналитик Ростислав Ищенко.
От смены власти украинцы ничего не выиграют, поскольку там нет подходящих кандидатов для управления страной, заявил глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что рано или поздно гражданам Украины «надоест бардак» и они выберут власть, которая наладит экономические отношения с РФ и будет в состоянии достичь баланса по политическим вопросам, включая признание Крыма.
«Я боюсь, что на Украине граждане могут кончиться раньше, чем им надоест бардак, это во-первых. А во-вторых, чтобы выбрать нормальную власть, надо, чтобы были нормальные кандидаты, а в украинской политике таких пока не видно. Это может быть кто угодно, это все равно. Там желающих много, кроме Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Там еще со времен Ющенко может быть даже телеграфный столб президентом, но от этого никому не легче. На Украине нет реальных политиков, которые предлагали бы альтернативное решение. Это правда, люди хотят нормальных, но раз таких нет, то выбирают ненормальных», - объяснил глава центра.
Он подчеркнул, что альтернативы современным украинским политикам в стране нет, однако Зеленский вряд ли сможет удержаться в кресле на следующий срок.
«Даже большая часть политиков-иммигрантов, и те просто хотят вернуться во времена Януковича, что невозможно. Это не альтернативное движение. Именно со времен Януковича началось поступательное движение к тому, что сейчас есть. В Третьем рейхе можно заменить Гитлера, но это все равно будет фашизм. Шансы "Оппозиционной платформы" нулевые, потому что, во-первых, кто им даст, а во-вторых, кто ж за них проголосует? У них во главе политики, которые не пользуются серьезным авторитетом. Даже на пике протестного голосования Виктор Медведчук добирался до 10%, Юрий Бойко до 12%, это несерьезно. Ведущие оппозиционные политики набирают меньше даже, чем те, против кого собрались голосовать. Ну и даже если бы за них проголосовали, кто б им власть дал? Но я думаю, что Зеленский не сможет переизбраться, даже не уверен, что он сможет досидеть до конца своего срока. Но здесь возможны варианты, потому что его оппоненты такие же "талантливые", как и он, поэтому хотеть мало, тут еще надо суметь его спихнуть. Но переизбраться, думаю, вряд ли, не одна партия готовит потенциальных новых кандидатов, молодых, красивых, честных, которые скажут: "Зеленский вас обманул, но я-то буду не таким"», - рассказал Ищенко.
Комментируя конфликт на юго-востоке Украины, он констатировал, что около 60% жителей страны поддерживают военное решение проблемы.
«Я могу судить только по тем данным, которые были полгода назад. Если суммировать тех, кто хотел бы завершения войны, это как минимум 60%. А это значит все равно война, а не переговоры. Нет черного и белого. Есть люди, которые хотят победить, но не хотят воевать. Есть люди, которые хотят воевать любой ценой. Есть люди, которые хотят воевать только в том случае, если им гарантируют победу. Например, им скажут, что сейчас США и НАТО парализуют Россию и не дадут ей заступаться за Донбасс, тогда давайте воевать, а если не дадут, тогда давайте не будем. Но, в принципе, людей, согласных с тем, что Донбасс надо завоевывать при разных условиях, порядка 60%, как показывают опросы. Может, сейчас уже и больше. Люди уезжают на заработки, уезжают навсегда, работает пропаганда, причем только в одну сторону, соответственно, ситуация меняется», - заключил политолог.
Ранее экс-депутат Верховной рады Виталий Журавский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не стал бы затягивать принятие решений по Минским соглашениям, если бы по-настоящему хотел защитить свой народ.
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