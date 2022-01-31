В ЛНР заявили, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс

Тяжелое украинское вооружение и техника стягиваются в Донбасс, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника.

В ЛНР заявили о полетах американских самолетов-разведчиков над Украиной

По его словам, это делается так, чтобы скрыть от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Пасечник сослался на службы ЛНР и международных наблюдателей.

«Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника». Речь идет о более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий.

Напомним, постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках граждане России при желании с их стороны могут быть призваны на военную службу в российские Вооруженные силы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры