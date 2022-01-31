В ЛНР заявили, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс
Тяжелое украинское вооружение и техника стягиваются в Донбасс, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника.
По его словам, это делается так, чтобы скрыть от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Пасечник сослался на службы ЛНР и международных наблюдателей.
«Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника». Речь идет о более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий.
Напомним, постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках граждане России при желании с их стороны могут быть призваны на военную службу в российские Вооруженные силы.
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