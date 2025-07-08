Снова «мир»? США готовятся восстановить поставки оружия на Украину
Приостановка военной помощи Киеву длилась недолго: Дональд Трамп лично подтвердил, что отправит Киеву «столько, сколько сможет», а в США тем временем бьют тревогу из-за истощения собственных запасов.
Минобороны США по указанию президента страны Дональда Трампа направит Украине дополнительное вооружение после перерыва в поставках. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл.
В ночь с 7 на 8 июля Трамп, беседуя с израильским премьером Биньямином Нетаньяху во время личной встречи, сообщил, что США в ближайшее время собираются отправить на Украину больше оружия, так как Киев должен иметь возможность «себя защитить». По его словам, речь идет в первую очередь об оборонительном оружии.
При этом в начале июля американский лидер также пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что предоставит Киеву «столько оружия, сколько сможет», пишет Wall Street Journal. По данным издания, Трамп также подчеркнул, что не давал поручение о приостановлении поставок, а лишь поручил провести проверку запасов Пентагона после ударов по Ирану.
КТО ОСТАНОВИЛ ПОСТАВКИ
О приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину 1 июля сообщала газета Politico. В качестве причины указывался факт истощения запасов США. Позднее это решение подтвердила и представитель Белого дома Анна Келли в беседе с NBC, подчеркнув, что Штаты руководствуются интересами государства. Оба издания также писали, что были приостановлены поставки системы ПВО Patriot.
О том, что США хотят восстановиться от истощения запасов оружия после эпохи Джо Байдена (экс-президент США, прим. НСН) писал и The National Interest (NI). Так, экс-старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл заметил, что промышленная база Штатов деградировала, а администрация Байдена истощила запасы страны, направив на Украину вооружений на миллиарды долларов.
При этом Economist со ссылкой на украинских чиновников сообщал, что США прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только каких-то отдельных видов вооружения. Тогда собеседники издания выразили мнение, что таким образом США хотят оказать давление на Киев и добиться от него каких-то уступок.
Отвечая на вопрос о том, чьим было решение приостановить помощь Украине, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт впоследствии поясняла, что речь идет об обычной проверке Пентагона всей военной помощи, которую Штаты оказывают всем странам, а не только Украине.
В свою очередь Минобороны Украины сообщало, что Киев видит сообщения о задержке поставок военной помощи, однако никаких официальных уведомлений об ее остановке не получало. Тогда украинская сторона запросила телефонный разговор с Вашингтоном, чтобы прояснить ситуацию.
ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Помимо прочего, накануне глава США, отвечая на вопрос журналиста пула Белого дома о том, почему он не может помочь Украине также, как помогает Израилю, ответил, что «очень много помогает Украине».
Сегодня утром издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Штаты могут возобновить поставки на Украину после встречи спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога и главы минобороны Украины Рустема Умерова в Италии на этой и на следующей неделях. Уточняется, что чиновники сначала посетят международную конференцию по оказанию помощи Украине в Риме, а затем встретятся в Киеве.
О дополнительной поддержке Украины накануне сообщили и Нидерланды. Там осенью собираются отправить Киеву истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше. Об этом рассказал глава минобороны королевства Рубен Брекелманс в письме парламенту. Истребители планируют поставить с 1 сентября по 1 декабря.
При этом ранее Bild отмечал, что без поставок ракет со стороны Вашингтона ПВО Украины перестанет существовать за неделю, а установки HIMARS станут бесполезны уже в сентябре этого года. В свою очередь близкий к украинским военным источник, чьи слова приводит Telegraph, утверждает, что у Украины нет проблем с системами ПВО «до конца текущего года».
Однако политолог-американист Малек Дудаков уверен, что американцам потребуется очень много лет, чтобы восполнить свои запасы, так как они потратили больше трех миллионов снарядов на Украине.
«У США имеется серьезная проблема с дефицитом вооружений – от артиллерийских снарядов до ракет для систем ПВО. Если мы берем ракеты для Patriot, их производится в США всего около 300 единиц в год, что очень мало. Это не покрывает потребности Украины, Израиля и других союзников США… Им потребуется очень много лет, чтобы восполнять свои запасы. Истощение арсенала Пентагона очень ощущается», - рассказал он в беседе с НСН.
При этом политолог добавил, что сейчас для военного руководства США в приоритете конкуренция с Китаем и Ближний Восток, а не защита интересов украинцев. Также Дудаков уверен, что напряженные отношения Зеленского с Трампом не играют здесь никакой роли.
«…военное руководство США предлагает сосредоточиться на приоритетных направлениях – это Индо-Тихоокеанский регион, конкуренция с Китаем и Ближний Восток…Распыление ресурсов США приводит к тому, что США отстают в гонке вооружений от Китая…это решение не связано лично с конфликтом Трампа и Зеленского», - пояснил он.
О том, что Украина без поставок США продержится совсем не долго сообщал НСН и экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«Если США прекратят поставки Украине, она продержится максимум месяц-два. Она держится за счет средств, которые поставляют страны НАТО во главе с Вашингтоном», - отметил он.
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