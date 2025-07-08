О том, что США хотят восстановиться от истощения запасов оружия после эпохи Джо Байдена (экс-президент США, прим. НСН) писал и The National Interest (NI). Так, экс-старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл заметил, что промышленная база Штатов деградировала, а администрация Байдена истощила запасы страны, направив на Украину вооружений на миллиарды долларов.

При этом Economist со ссылкой на украинских чиновников сообщал, что США прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только каких-то отдельных видов вооружения. Тогда собеседники издания выразили мнение, что таким образом США хотят оказать давление на Киев и добиться от него каких-то уступок.

Отвечая на вопрос о том, чьим было решение приостановить помощь Украине, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт впоследствии поясняла, что речь идет об обычной проверке Пентагона всей военной помощи, которую Штаты оказывают всем странам, а не только Украине.

В свою очередь Минобороны Украины сообщало, что Киев видит сообщения о задержке поставок военной помощи, однако никаких официальных уведомлений об ее остановке не получало. Тогда украинская сторона запросила телефонный разговор с Вашингтоном, чтобы прояснить ситуацию.

ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Помимо прочего, накануне глава США, отвечая на вопрос журналиста пула Белого дома о том, почему он не может помочь Украине также, как помогает Израилю, ответил, что «очень много помогает Украине».

Сегодня утром издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Штаты могут возобновить поставки на Украину после встречи спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога и главы минобороны Украины Рустема Умерова в Италии на этой и на следующей неделях. Уточняется, что чиновники сначала посетят международную конференцию по оказанию помощи Украине в Риме, а затем встретятся в Киеве.

О дополнительной поддержке Украины накануне сообщили и Нидерланды. Там осенью собираются отправить Киеву истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше. Об этом рассказал глава минобороны королевства Рубен Брекелманс в письме парламенту. Истребители планируют поставить с 1 сентября по 1 декабря.