Маск: Трампу нельзя доверять, если он не обнародует материалы дела Эпстина

По словам миллиардера, бывший советник Трампа Стив Бэннон также фигурирует в материалах делах.

Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна». По его словам, именно эта информация является «настоящей причиной», по которой документы до сих пор не были опубликованы.

«Файлы Эпштейна» — это материалы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

