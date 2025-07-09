Маск: Трампу нельзя доверять, если он не обнародует материалы дела Эпстина

Американский бизнесмен Илон Маск усомнился в соцсети X, что его бывшему соратнику, президенту Дональду Трампу, можно доверять, если тот будет и дальше отказываться обнародовать материалы дела против финансиста из США Джеффри Эпстина, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Маск удалил пост о том, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна

По словам миллиардера, бывший советник Трампа Стив Бэннон также фигурирует в материалах делах.

Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна». По его словам, именно эта информация является «настоящей причиной», по которой документы до сих пор не были опубликованы.

«Файлы Эпштейна» — это материалы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Белый дом США
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