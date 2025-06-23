На встрече с выпускниками военных и силовых вузов он указал, что входящие в Североатлантический альянс страны уже тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых.

«Зато ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», - отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что передача Украине ракет Taurus приведёт к разрушению отношений между РФ и ФРГ, сообщает «Свободная пресса».

