Путин: НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений
Для реализации программы по дальнейшему наращиванию возможностей НАТО, страны блока планируют увеличить свои военные бюджеты . Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с выпускниками военных и силовых вузов он указал, что входящие в Североатлантический альянс страны уже тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых.
«Зато ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», - отметил глава государства.
Ранее Путин заявил, что передача Украине ракет Taurus приведёт к разрушению отношений между РФ и ФРГ, сообщает «Свободная пресса».
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