В Москве мужчину задержали по делу о госизмене

Подозреваемого в передаче данных Украине для атак по российской территории задержали в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, гражданин России 1999 года рождения после начала специальной военной операции собирал и передавал через мессенджер Telegram сведения о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны РФ в Московской области и Краснодарском крае. Кроме того, мужчина предоставлял Киеву координаты местности для наведения ракет и беспилотников.

Также правоохранители установили, что в 2019-2020 годах подозреваемый выезжал на территорию Украины, участвовал в политических акциях, встречался с сотрудниками СБУ, устанавливал контакты с бойцами ВСУ и запрещенного в РФ украинского националистического формирования.

Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене, фигуранта заключили под стражу.

Ранее жительницу Донецка задержали по подозрению в госизмене из-за передачи Киеву данных об автомобилях, припаркованных рядом с административными зданиями города, пишет «Свободная пресса».

