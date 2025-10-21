В Москве мужчину задержали по делу о госизмене
Подозреваемого в передаче данных Украине для атак по российской территории задержали в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, гражданин России 1999 года рождения после начала специальной военной операции собирал и передавал через мессенджер Telegram сведения о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны РФ в Московской области и Краснодарском крае. Кроме того, мужчина предоставлял Киеву координаты местности для наведения ракет и беспилотников.
Также правоохранители установили, что в 2019-2020 годах подозреваемый выезжал на территорию Украины, участвовал в политических акциях, встречался с сотрудниками СБУ, устанавливал контакты с бойцами ВСУ и запрещенного в РФ украинского националистического формирования.
Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене, фигуранта заключили под стражу.
Ранее жительницу Донецка задержали по подозрению в госизмене из-за передачи Киеву данных об автомобилях, припаркованных рядом с административными зданиями города, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru