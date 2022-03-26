Макрон заявил о намерении провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Франция, Турция и Греция планируют провести гуманитарную операцию для эвакуации жителей Мариуполя. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.
«Мои мысли — с жителями Мариуполя, которые проживают большую драму. По этой причине мы вчера решили запустить исключительную гуманитарную операцию ... Это совместная с Турцией и Грецией инициатива, чтобы эвакуировать тех, кто желает покинуть Мариуполь», — цитирует главу государства РИА Новости.
Макрон отметил, что операция может пройти в течение нескольких дней. По словам политика, Париж готовит ее «в транспарантной манере на связи с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и украинскими властями». Планируется, что после состоятся переговоры с российской стороной. Макрон добавил, что уже пообщался с мэром Мариуполя и представителями Киева.
Ранее сообщалось, что в рамках спецоперации России на Украине Вооруженные силы РФ и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) освободили от украинских националистов около половины площади Мариуполя. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, над зданием администрации города уже поднят российский флаг. Как сообщают СМИ, мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город.
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