Макрон: Российский газ должен быть оплачен согласованной в контрактах валютой
26 марта 202200:38
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал требование российских властей оплачивать газ страны в рублях, передает ТАСС.
Французский лидер указал на то, что требование не соответствует содержанию контрактов. Он подчеркнул, что газ должен оплачиваться в валюте, согласованной в документах - евро.
Макрон также отметил, что в ЕС приоритетом является снижение стоимости газа, в частности, при помощи новых поставщиков энергоресурса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru