Макрон: Российский газ должен быть оплачен согласованной в контрактах валютой

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал требование российских властей оплачивать газ страны в рублях, передает ТАСС.

Французский лидер указал на то, что требование не соответствует содержанию контрактов. Он подчеркнул, что газ должен оплачиваться в валюте, согласованной в документах - евро.

Макрон также отметил, что в ЕС приоритетом является снижение стоимости газа, в частности, при помощи новых поставщиков энергоресурса.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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