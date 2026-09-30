СК предложил обязать электросамокатчиков получать водительские права

По его словам, параллельно следует обязать электросамокатчиков получать водительские права. Благодаря этому не останется препятствий для привлечения их к административной и уголовной ответственности в случае причинения вреда здоровью граждан в результате нарушения ПДД.

Асташкин добавил, что также прорабатывается полный запрет на использовение средств индивидуальной мобильности (СИМ) детям до 16 лет, а также на движения подобных устройств по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам для пешеходов.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что ограничения для частных средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны быть такими же, как и для прокатных.

