СК предложил обязать электросамокатчиков получать водительские права

Следственный комитет (СК) РФ предлагает распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Как пишет RT, об этом заявил старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин.

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По его словам, параллельно следует обязать электросамокатчиков получать водительские права. Благодаря этому не останется препятствий для привлечения их к административной и уголовной ответственности в случае причинения вреда здоровью граждан в результате нарушения ПДД.

Асташкин добавил, что также прорабатывается полный запрет на использовение средств индивидуальной мобильности (СИМ) детям до 16 лет, а также на движения подобных устройств по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам для пешеходов.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что ограничения для частных средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны быть такими же, как и для прокатных.

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:Следственный Комитет РфВодительские ПраваВодительское Удостоверениеэлектросамокат

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