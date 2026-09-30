Баранец назвал причины увеличения президентом численности армии РФ
Поводом для увеличения численности Вооружённых сил РФ стал «целый букет факторов». Об этом «ФедералПресс» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец
По его словам, это «необходимость поддерживать жизнеспособность частей». Также важен вопрос охраны границы с Финляндией. Кроме этого, требуются большое количество «рабочих рук».
«Нам надо строить ангары, нам надо восстанавливать военные объекты... Мы возвратились к советской системе стройбатов», – отметил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных Сил РФ до 2 441 630 единиц, из них 1 550 500 - военнослужащие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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